Covid: Veneto, scendono terapie intensive (-10)

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Scende la pressione sulle terapie intensive del Veneto, con 10 ricoverati per Covid-19 in meno rispetto a ieri, che portano il totale a 286. Lo ha riferito il presidente della Regione, Luca Zaia, che però ha definito il dato occasionale.

I casi positivi dall'inizio della pandemia salgono a 116.156, 3.468 in più rispetto a ieri. In isolamento vi sono 38.655 contagiati. I ricoverati nei reparti non critici sono 2.294 (+52).

Si segnalano infine 66 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 3.123. (ANSA).