Cortina 2021: De Micheli, varate due campate nel bellunese

(ANSA) - BELLUNO, 20 NOV - "Questa settimana Anas ha varato due campate del nuovo ponte tra Castellavazzo e Galleria Termine, nel comune di Longarone, in provincia di Belluno. Si tratta di importanti lavori finalizzati al miglioramento della viabilità lungo un tratto particolarmente tortuoso del tracciato esistente, nell'ottica di potenziare gli standard di mobilità dell'arteria''. Lo ha detto il ministro di Trasporti Paola De Micheli in relazione ai lavori di Anas in funzione della viabilità in vista dei mondiali di sci Cortina 2021 e in prospettiva per le Olimpiadi Milano-Cortina. (ANSA).