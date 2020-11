Milano-Cortina: Pancalli, con tv pubblica una vera alleanza

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Come uomini di sport e come movimento paralimpico siamo emozionati di ospitare il più grande evento sportivo dopo i Giochi estivi. Grazie al protocollo che ci lega alla Rai abbiamo creato col servizio pubblico una vera e propria alleanza che ci ha permesso di raccontare e rappresentare il mondo paralimpico così come deve essere raccontato. Credo che puntare sullo sport come leva per contagiare virtuosamente il nostro Paese in un programma di crescita sociale sia fondamentale. In questi cinque anni dimostreremo cosa lo sport può fare per rendere questo paese migliore". Così il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, durante la conference-call per la sottoscrizione del protocollo fra la Rai e la Fondazione di Milano-Cortina 2026. (ANSA).