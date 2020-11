Cortina pronta ad affrontare in sicurezza stagione invernale

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 17 NOV - Cortina d'Ampezzo si attrezza per affrontare secondo le norme Covid gli sport sulla neve. In vista della stagione invernale, la località dolomitica ha predisposto per gli amanti della neve una serie di attività 'fuori dagli schemi': si va dalle ciaspole allo scialpinismo, senza trascurare il freeride.

La città si appresta a vivere la Coppa del mondo di snowboard, in programma il 12 dicembre a porte chiuse, e i Mondiali 2021. (ANSA).