ANSA-IL-PUNTO/COVID: Zaia, primi risultati da nuove strette

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - L'ultimo weekend ha mostrato in Veneto i "primi segnali" che le nuove strette dettate dall'ordinanza regionale stanno funzionando. Il giudizio positivo è arrivato dallo stesso governatore Luca Zaia, nel giorno in cui ha presentato in diretta sul web i nuovi test 'fai da te' per il Covid che la Regione sta sperimentando, e che, con la validazione dell'Iss, potrebbero arrivare nelle farmacia, al costo di 3 euro a kit.

"Possiamo dire che nel weekend si sono visti i primi risultati, diciamo al 75-80% - ha detto Zaia - Molte persone hanno ascoltato il nostro appello, Facciamo un piccolo sforzo in più, stringiamo ancora un po' i denti. Se rimanessimo in zona gialla non sarebbe una brutta cosa".

Il conteggio dei nuovi positivi comunque non si ferma.

Rallenta semmai, ma come avviene di norma durante i fine settimana, quando vengono processati meno tamponi. Sono 1.966 i contagi registrati in 24 ore, per un totale di 103.842 infetti dall'inizio dell'epidemia. Cresce così anche la pressione sugli ospedali, ma su livelli ancora sostenibili. Sono quasi 2.100 i posti letto occupati da malati Covid (277 in terapia intensiva).

C'è tuttavia ancora un equilibrio nel saldo tra ricoveri e dimissioni: 48 i ricoveri nelle ultime 24 ore, 45 le dimissioni.

Sul fronte sanitario, in ogni caso, la vera novità di giornata è stata la presentazione dei nuovi kit per l'autosomministrazione del test che verrà sperimentato da cinque microbiologie della regione, con il coinvolgimento di 1.400 volontari. Il tampone 'fai da te' è stato mostrato in diretta Facebook dallo stesso Zaia,: una confezione contiene una 'saponetta', la provetta con il reagente, e il tamponcino, da inserire nelle narici con 5 piccoli movimenti. Il risultato arriva in poco più di un minuto. (ANSA).