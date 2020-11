Schianto tra 4 auto sull'Agordina, 6 feriti, uno grave

(ANSA) - BELLUNO, 15 NOV - Sei persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nello scontro tra 4 autovetture avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 203 Agordina, nei pressi di Le Campe, nel comune di La Valle Agordina. Ancora in fase di accertamento la dinamica del maxi incidente, che ha bloccato per oltre 3 ore il traffico sull'arteria. I pompieri arrivati da Agordo hanno messo in sicurezza le auto ed estratto da un veicolo il ferito più grave, rimasto incastrato nell'abitacolo.

La persona è stata elitrasportata in codice rosso in ospedale.

Gli altri feriti sono stati assistititi sul posto dai sanitari del Suem 118 e poi trasferiti in pronto soccorso. Per i rilievi e le operazioni di deviazione del traffico sono intervenuti I carabinieri e la polizia stradale. (ANSA).