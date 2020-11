Covid: Dogane Como 'velocizzano' consegna test per il Veneto

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Como hanno proceduto allo sdoganamento con la procedura di svincolo diretto, rendendone quindi più veloce la consegna, di 279.800 test antigenici rapidi FIA e di 30 analizzatori P.O.C.T. (Point Of Care Testing).

La merce, prodotta in Cina, è stata importata da un noto distributore nazionale specializzato del settore, risultato aggiudicatario di una più ampia fornitura di test rapidi e relativi strumenti di analisi dell'antigene specifico del virus SARS-COV-2, da destinare alla Regione Veneto.

Continua incessante - spiegano le Dogane - l'impegno dei funzionari ADM volto ad assicurare la rapida disponibilità degli strumenti per far fronte all'emergenza sanitaria internazionale.

