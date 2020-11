Al via il secondo cantiere di restauro dell'Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 12 NOV - Ha preso il via a Verona il secondo cantiere di restauro sull'Arena avviato dall'Amministrazione comunale per rendere l'anfiteatro più bello, ma anche più sicuro e più moderno.

"Il nuovo cantiere partito oggi - ha detto il sindaco Federico Sboarina - è quello che permetterà di far tornare l'Arena al suo antico splendore e all'originaria lucentezza.

Tempo qualche settimana e la differenza sarà già visibile a occhio nudo". Questo secondo lotto di lavori per la conservazione, valorizzazione e fruizione dell'Arena come luogo di cultura e spettacolo, è finanziato con i 14 milioni di euro messi a disposizione da Unicredit Banca e Fondazione Cariverona con l'Art Bonus. Ad aggiudicarsi i lavori l'associazione temporanea di imprese con capofila la ditta Lares Restauri di Venezia, specializzata nel campo del restauro e del recupero dei beni culturali, e che vanta, tra gli interventi più recenti, la conservazione del ponte di Rialto.

Di fatto, è il cantiere più articolato ed esteso tra quelli partiti a fine 2018 con la prima fase di lavorazione e che, secondo la tabella di marcia, dovrebbe concludersi nel 2023. Un restauro unico anche perché permetterà all'Arena di valorizzare la propria vocazione museale, con l'apertura dei sotterranei ai visitatori e la realizzazione di un percorso con pannelli multimediali.

"L'avvio del cantiere è frutto di un lungo lavoro preliminare, a cui la Soprintendenza ha dato un contributo non banale - ha osservato Vincenzo Tinè, Sovrintendente per archeologia, belle arti e paesaggio di Verona - E' un progetto molto importante che coglie l'opportunità di rendere visibile il restauro, valorizzando la vocazione museale del monumento".

(ANSA).