ANSA-IL-PUNTO/Veneto verso nuova ordinanza Zaia

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - Una nuova ordinanza che sarà definita domani e seguirà una 'filosofia' d'intervento comune con Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nel giorno che segna un nuovo dato negativo con 46 morti e 3.082 positivi in più nelle ultime 24 ore, il Presidente Luca Zaia annuncia che per il Veneto è pronta una nuova stretta.

"L'ordinanza uscirà presumibilmente domani - si limita a spiegare - e parlerà di assembramenti e di regole a chi non se le è fatte ancora entrare in testa". Nonostante i numeri, il Veneto continua il lavoro di monitoraggio dei casi e le analisi sui contagi. "I tamponi rapidi fatti in Veneto sono 492.451, 120-130 mila la settimana - elenca - quelli molecolari hanno raggiunto quota 2.494.150".

Ad una domanda dei giornalisti, Zaia ammette che la guerra al Covid gli è costata una nuova lettera di minaccia ricevuta una settimana fa, stavolta da parte delle Nuove Brigate Rosse.

"Testimonia - commenta - il clima sempre più pesante che si respira". Il Veneto per bocca del governatore si dice pronto a organizzare una campagna vaccinale in grande stile contro il Covid. "Stiamo guardando con attenzione alle notizie che riguardano i vaccini" rileva, spiegando che "va garantita la catena del freddo". "Siamo pronti a somministrarli - conclude - in maniera molto rapida". (ANSA).