Covid: Festival Futuro apre con sfida globale della salute

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - "La sfida globale della salute", Covid, e non solo, è il tema che aprirà il 19 novembre a Verona (ore 11.30) la seconda edizione del Festival del Futuro, la prima interamente digitale. Organizzato in collaborazione con Università di Verona e Humanitas, il panel avrà per protagonisti Pier Francesco Nocini, Rettore dell'Università di Verona, che presenterà la tavola rotonda, Francesca Pasinelli, Direttore generale di Telethon, Luciano Ravera, Ceo di Humanitas, e Andrea Crisanti, Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica all'Università. Un confronto a 360 gradi sui sistemi sanitari alla prova della pandemia, come non poteva essere altrimenti nell'anno segnato dalla crisi del SarsCov-2. La diretta web dell'appuntamento di apertura del Festival sarà trasmessa in streaming sui siti del Festival del Futuro (festivaldelfuturo.eu), dei quotidiani L'Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi, delle tv TeleArena e TeleMantova e di Radio Verona, oltre che sulle rispettive pagine Facebook.

