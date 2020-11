Covid: Vicenza, aperto punto tamponi in padiglione Fiera

(ANSA) - VENEZIA, 09 NOV - E' stato inaugurato stamani negli spazi della Fiera di Vicenza il nuovo "Punto tamponi" in supporto all'Ulss 8 berica, aperto dal pomeriggio e in cui verranno inviati i pazienti, su prescrizione medica, e a seguito di prenotazione.

L'idea di mettere a disposizione un padiglione della Fiera, coperto e riscaldato, è nata dal sindaco Francesco Rucco, e si è sviluppata in accordo tra Comune, Ulss e Ieg. L'accordo prevede l'utilizzo degli spazi espositivi fino a fine gennaio 2021, "ma ci auguriamo - ha sottolineato Rucco - che sia necessario mantenerlo in attività il meno possibile. L'obiettivo è alleggerire l'ospedale per evitare che si formino assembramenti".

In Fiera saranno a disposizione 12 laboratori con otto punti di accesso. Il personale previsto sarà di circa 50-60 unità, con un medico. Dopo il passaggio in accettazione, si passerà alla identificazione per poi procedere con il tampone rapido. Si stima che ciascuna persona impieghi un'ora per completare l'intera procedura. Sarà indispensabile essere muniti di impegnativa del medico e aver prenotato tramite il servizio Cup.

Si sta pensando infine di predisporre un ambulatorio. (ANSA).