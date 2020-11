Covid: Veneto, +2.223 nuovi casi e 21 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 NOV - Sono 2.223 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio pandemia a oltre quota 80 mila, a 81.492.

Il dato emerge dal Bollettino regionale, che segnala 53.145 contagiati attuali.

Si segnalano inoltre 21 decessi in più rispetto a ieri, con il totale a 2.595. Negli ospedali si registrano 113 nuovi ricoveri nei reparti non critici (totale 1.580), e 10 nelle terapie intensive, con totale a 203. (ANSA).