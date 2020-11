Cortina: parte cantiere cabinovia Son dei Prade-Bai de Dones

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 NOV - Si è svolta oggi la consegna del cantiere per l'avvio dei lavori di realizzazione della nuova cabinovia tra Son dei Prade-Cianzopé-Bai de Dones., a Cortina d'Ampezzo.

Un'opera di grande rilevanza per Cortina e per l'intera zona, lungamente attesa; un tassello per rendere ancora più attrattiva, e moderna sul piano infrastrutturale, la Regina delle Dolomiti in vista delle Olimpiadi invernali MIlano-Cortina 2026. L'impianto avrà 70 cabine da 8 posti per una portata oraria di 1.100 persone l'ora; si svilupperà su un tracciato di quasi 5 chilometri (4.600 metri), suddiviso in 2 tronchi con una stazione intermedia.

"Un'opera lungamente attesa, realizzata in prevalenza con fondi di confine. Un intervento che è finalmente realtà grazie al lavoro dell'attuale Amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo in collaborazione con il Commissario Valerio Toniolo" ha detto il sindaco Gianpietro Ghedina. La nuova cabinovia sarà importante non solo per i praticanti dello sci, ma sarà strategica anche per il periodo estivo, per gli appassionati di escursionismo e MTB. Permetterà, inoltre, di diminuire il traffico su ruote e, di conseguenza, le emissioni di Co2.

Ma l'attenzione sarà concentrata anche sulla tutela dell''ambiente. Valerio Toniolo, i Commissario del progetto sportivo dei Campionati Mondiali 2021, ha avviato un dialogo con le Regole d'Ampezzo (la storica istituzione locale, che gestisce i circa 16.000 ettari di bosco) che porterà alla firma di una convenzione per l'affidamento dei lavori di compensazione ambientale. "Era da più di 10 anni che si aspettava il via a quest'opera, che segnerà un miglioramento per la viabilità, riducendo il traffico. E consentirà agli sciatori e ai turisti più ampie possibilità di spostamento. Il tutto con la massima attenzione per l'ambiente e la biodiversità del territorio" ha detto Toniolo. (ANSA).