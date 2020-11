Juric 'Verona fantastico, pagata l'inesperienza'

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Dopo aver assaporato il colpo contro il Milan, il Verona lascia San Siro con un solo punto ma per Ivan Juric "il bicchiere è tutto pieno". "Se vedete da dove arrivano questi ragazzi, hanno fatto cose fantastiche.

Complimenti ai ragazzi, hanno fatto il massimo ma così è dura perché devono andare sempre oltre il proprio limite, non è facile - ha osservato l'allenatore dell'Hellas, intervistato da Sky Sport -. Negli ultimi 30' si è fatta sentire l'inesperienza, la mancanza di conoscenza del campionato e altre cose. Ma i ragazzi mi stanno sorprendendo. Sarà un anno molto difficile perché c'è poco tempo per lavorare, bisogna avere pazienza ma finora abbiamo fatto tanti punti".

Juric ha lodato Marco Silvestri, sottolineando che "sta crescendo giorno dopo giorno con il preparatore dei portieri". E poi ha ribadito che la Juventus campione in carica non è la sua favorita per lo scudetto. "Penso che non vincerà come ha vinto negli anni passati - ha spiegato -. Sono forti Milan, Inter, Roma, Napoli e anche la Juventus, ma non la vedo così dominante come negli anni passati. Il Milan è fantastico per i giocatori che ha". (ANSA).