Gdf sequestra 8.000 prodotti contraffati nel veronese

(ANSA) - VERONA, 06 NOV - La Guardia di Finanza di Soave ha sequestrato oltre 4 mila articoli contraffatti, per un valore di 8 mila euro, ad un imprenditore cinese che è stato denunciato.

La merce è stata trovata durante un controllo in un magazzino di commercializzazione di prodotti per la casa a San Bonifacio. Gli articoli avevano impresso marchi mendaci e con falsa indicazione di origine e qualità; si tratta principalmente di giocattoli, addobbi natalizie, tute ginniche di note marche sportive, ma vi erano anche dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Parte della merce sequestrata, in particolare prodotti per l'igiene personale e capi di abbigliamento, riportavano ancheuna falsa attestazione 'Made in Italy' e riproducevano in maniera illecita i marchi di moda. Il reato prevede la reclusione fino ad un massimo di quattro anni e la multa fino a 35.000 euro.

(ANSA).