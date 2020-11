Covid: Zaia, Veneto sempre in situazione di allerta

(ANSA) - VENEZIA, 05 NOV - "Siamo sempre in situazione di allerta, in situazione critica, che non sappiamo quale evoluzione avrà". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, facendo il punto sul Covid-19.

"Pensiamo di immaginare - ha aggiunto Zaia - secondo il modello matematico, che alla volta della metà di novembre dovremmo raggiungere l'apice. Verosimilmente potremo avere 250-300 terapie intensive occupate, a marzo ne avevamo 356 .

Oggi però ne abbiamo allestite un migliaio, il che non vuol dire che ci sia la festa della liberazione", ha concluso. (ANSA).