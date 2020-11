Covid: Porto Venezia azzera diritti segreteria a tutto 2021

(ANSA) - VENEZIA, 05 NOV - L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha deciso di azzerare i diritti di segreteria per alcune categorie di utenti da ora fino a tutto il 2021. L'intento è quello di aiutare le imprese insediate nei porti di Venezia e di Chioggia a far fronte al periodo di forte difficoltà, dovuta anche al perdurare della pandemia, al conseguente calo dei traffici e ai costi accessori che questa comporta.

A beneficiare della misura saranno le aziende iscritte ai Registri guide e accompagnatori turistici, in tutto circa 700 soggetti fra realtà produttive e persone fisiche ,che si occupano di fornitura di servizi alle navi, alle merci e ai passeggeri. Queste aziende sono tenute per legge a iscriversi a un apposito registro, rinnovando annualmente l'adempimento a proprie spese, e solo dopo possono richiedere i permessi necessari per operare in porto. La misura introdotta dall'AdSP a favore delle aziende sospenderà il pagamento di questa iscrizione per oltre un anno, per un ammontare complessivo di oltre 30 mila euro. (ANSA).