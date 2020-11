ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto zona gialla ma sempre in allerta

(ANSA) - VENEZIA, 05 NOV - Un altro primato di contagi Covid in un solo giorno in Veneto, nella giornata in cui la regione viene posta tra quelle "gialle" individuate nell'ultimo Dpcm quanto a rischio di diffusione del virus.. Nell'ultimo bollettino regionale sono 3.264 i nuovi casi positivi in 24 ore, per un dato complessivo di 68.795 infetti dall'inizio. Le vittime sono 38 in più, per un totale di 2.516. I ricoveri nei reparti non critici sono 1.274 (+81) e nelle terapie intensive 170 (+15).

"Siamo sempre in situazione di allerta - ha avvertito il presidente Luca Zaia, nel consueto punto stampa -, in una situazione critica, che non sappiamo quale evoluzione avrà.

Pensiamo di immaginare, secondo il modello matematico, che alla volta della metà di novembre dovremmo raggiungere l'apice.

Verosimilmente potremo avere 250-300 terapie intensive occupate, nel picco di marzo ne avevamo 356. Oggi però ne abbiamo allestite un migliaio, il che comunque non vuol dire che ci sia la festa della liberazione", ha rimarcato.

Sulla classificazione ottenuta, per Zaia "la zona gialla non è essere primi della classe a discapito degli ultimi. Tra una settimana potremmo parlare di migliaia di ricoveri. Non serve l'entusiasmo oltre misura. I 21 parametri che vanno a classificare le regioni - ha precisato - sono complicati, e se da un lato guardano alla dimensione ospedaliera, che compete a noi, dall'altro sono in capo a noi cittadini, e non li possiamo delegare ad altri. Vuol dire che se sugli ospedali ci pensiamo noi, dall'altro la comunità deve pensare alla difesa di questo 'giallo', osservare ossessivamente l'uso della mascherina, non agevolare gli assembramenti, non crogiolarsi dietro al fatto che l'età dei defunti è alta, oppure che il 98% dei positivi non è sintomatico e se la cura a casa".

E' tornato anche un accenno alla proposta di coinvolgere i veterinari nell'effettuazione dei tamponi alla popolazione: "Noi - ha ribadito Zaia - il tavolo con i veterinari lo apriamo, alcuni hanno sollevato un problema, e va bene. Ma siamo in emergenza, e servono misure emergenziali. Se c'è il problema delle norme, diamo noi le coperture. Ma non mi sembra questo il problema", ha concluso. (ANSA).