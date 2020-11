Dpcm: Zaia, nostro modello ha tenuto

(ANSA) - VENEZIA, 04 NOV - "La classificazione delle Regioni in diverse aree non deve scatenare una guerra tra poveri. Non è il caso di pensare adesso che ci siano primi della classe e sfortunati". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia commentano le fasce del Dpcm. "Per quanto riguarda il Veneto, la nostra classificazione in area gialla - sottolinea -dimostra che fino ad ora, ripeto fino ad ora, il sistema di gestione e il modello sanitario hanno tenuto". (ANSA).