Covid: medico a casa dopo 7 mesi, 'ricordo toglie respiro'

(ANSA) - VERONA, 04 NOV - Ha percorso i 16 gradini di casa con la fatica sulle spalle dello scalatore che raggiunge la cima sognata da mesi: Franca Mirandola, medico di base di 56 anni, da oggi è tornata a casa a Verona dopo sette mesi di ospedale a causa del Covid. Un lungo viaggio nella sofferenza tra gli ospedali, l'intubazione, la tracheostomizzazione, il passaggio in rianimazione e, infine, la lunga fase della riabilitazione.

"Sono una burlona ma il ricordo di quanto accaduto mi fa soffocare, mi toglie il respiro - confessa, dicendosi pronta a tornare a lavorare - come se avessi ancora il tubo in bocca".

