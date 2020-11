Covid: medici Fimmg Treviso, non faremo tamponi rapidi

(ANSA) - TREVISO, 02 NOV - I medici della provincia di Treviso aderenti alla Fimmg hanno deciso di non aderire alle direttive della Regione Veneto sui tamponi rapidi negli ambulatori, e non effettueranno quindi i test antigenici ai loro assistiti. Lo ha reso noto il segretario di Treviso della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), Brunello Gorini, parlando di un provvedimento dal "tono arrogante ed insopportabile del governo regionale". "Il documento da discutere ed approvare nel corso di una riunione convocata a livello regionale per le ore 14 di venerdì scorso - rileva Gorini - ci è arrivato alle 11,05 dello stesso giorno ed ho quindi chiesto di rinviare la votazione ad oggi, ma questo è stato negato. In secondo luogo esiste un Dpcm di aprile in cui si esortavano le Regioni a rinforzare l'organico dei Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp), cosa che a Treviso non è stata fatta". (ANSA).