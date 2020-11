Serie B: Venezia-Empoli 2-0 Risultato non cambia in match interrotto per nebbia di ieri

(ANSA) - VENEZIA, 01 NOV - Venezia batte Empoli 2-0 (1-0) in un incontro della sesta giornata del campionato di calcio di serie B, giocata a Venezia. La partita era stata interrotta ieri per nebbia al 17' st sul 2-0 ed è stata conclusa oggi. Reti di Fordilino al 21' pt e Forte al 13' st. (ANSA).

