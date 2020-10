Dpcm: Venezia,sit-in di protesta operatori pubblici esercizi

(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - Contro il Dpcm che limita gli orari di lavoro protesta pacifica, oggi, anche in campo Santo Stefano a Venezia con un sit-in durante il quale operatori di vari settori commerciali si sono seduti con gambe incrociate sul selciato mostrando cartelli che indicavano i danni economici della scelta governativa.

La manifestazione è stat organizzata da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e Confcommercio, con l'appoggio nella città lagunare di Aepe (Associazione esercenti pubblici esercizi) e Anbc (Associazione nazionale banqueting & catering).

"Mi auguro che il governo vi ascolti, che venga compreso il valore della manifestazione e che questo messaggio arrivi a destinazione; hanno messo in ginocchio la nazione, se sono davvero democratici devono capire, ascoltare e fare un passo indietro - ha detto l'assessore al Commercio del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga - . Non si muore solo di Covid, moriremo di fame. I ristoratori hanno fatto di tutto per organizzarsi nel rispetto delle norme, ora tutto questo investimento non può cadere nel vuoto". (ANSA).