Incidenti stradali: Istat, 13.857 nel 2019 e 336 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 27 OTT - Sono stati 13.857 gli incidenti stradali in Veneto nel 2019, con 336 vittime e 18.822 feriti.

Rispetto al 2018, sono calati gli incidenti (-1,8%) e i feriti (-2,5%), ma salite le vittime (+8%). Lo comunica l'Istat.

Nel periodo 2001-2010, le vittime sono scese del 42,9%,(media Italia -42%); nel periodo 2010-2019 del 15,2% (-22,9% Italia).

Sempre fra 2010 e 2019, l'indice di mortalità è calato da 2,5 a 2,4 deceduti ogni 100 incidenti (da 1,9 a 1,8 indice medio nazionale). Nel 2019, l'incidenza degli utenti vulnerabili in base all'età (bambini, giovani e anziani), deceduti è sotto la media nazionale (40,8% contro 45,2%).

Nel periodo 2010-2019, l'incidenza di conducenti e passeggeri di velocipedi deceduti è passata da 9,8% a 14,9% (Italia da 6,4% a 8%) mentre l'incidenza di pedoni deceduti è passata da 11,6% a 11,3% (da 15,1% a 16,8% in Italia). Il venerdì e il sabato notte si concentrano il 42% degli incidenti notturni, il 53,2% delle vittime e il 44,3% dei feriti. In Veneto, il 39% degli incidenti stradali è nei Poli urbani e con l'area di 'cintura' si arriva al 82,7% del totale. (ANSA).