Dpcm: estrema destra in piazza a Verona, corteo e fumogeni

(ANSA) - VERONA, 26 OTT - Una manifestazione di protesta contro le chiusure del nuovo Dpcm per il Covid è stata inscenata ieri verso mezzanotte a Verona da un gruppo di giovani appartenenti all'estrema destra. Circa una trentina di persone si è radunata in Piazza delle Erbe, scandendo slogan contro le nuove restrizioni imposte dal Governo e accendendo fumogeni.

"Libertà, libertà", hanno urlato i manifestanti percorrendo in corteo la piazza. La manifestazione è durata circa un quarto d'ora, e si è conclusa senza incidenti. (ANSA).

GM/ (ANSA).