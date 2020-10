Intesa: 'Imprese Vincenti' a Padova con 12 pmi eccellenti

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Fa tappa a Padova il digital tour di "Imprese Vincenti 2020", il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, capaci di esprimere esempi di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy.

Dopo Milano, Firenze, Torino e Napoli, il roadshow prosegue con altre 12 eccellenze imprenditoriali di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che raccontano la propria esperienza e il percorso di crescita che stanno affrontando ad un pubblico ancora più ampio e digitale, in risposta al contesto straordinario determinato dall'emergenza Covid. Nei primi sei mesi dell'anno Intesa Sanpaolo ha erogato al Triveneto "finanziamenti a medio e lungo termine pari a 4,8 miliardi di euro, in crescita del 56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", afferma il direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo, Renzo Simonato.

"Le aziende trovano nella banca un partner capace di sostenere liquidità ed investimenti ma anche di assisterle nella non facile analisi del contesto e delle opportunità di crescita.

In questo quadro - aggiunge Simonato - il nostro gruppo ha un ruolo di motore per lo sviluppo del Paese e delle imprese, anche facendo leva sulle iniziative del Governo". Le 12 imprese vincenti della tappa padovana sono: Frasson, Gaerme, Gaber e Gibus per la categoria Sistema persona, Arredamento e Design; Industrialtechnics, F.B. Pompe, Lidio Poian e Officina Stellare per la categoria Elettronica e Meccanica di precisione; Nonnonanni, M-Cube, Nicolis Project e Alpenite per la categoria altra industria e servizi. (ANSA).