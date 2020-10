Serie A: Verona-Genoa 0-0

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Finisce 0-0 il posticipo della 4/a giornata del campionato di serie A tra Verona e Genoa con la formazione ligure che torna in campo dopo essere stata decimata dal coronavirus e con ancora 13 giocatori positivi. Verona propositivo, Genoa coriaceo con un Perin in grande spolvero che salva il risultato con le sue parate.

Il Verona ha tentato in ogni modo di portare a casa i tre punti: ci hanno provato ripetutamente Faraoni, Colley, Favilli e Ceccherini senza esito. La squadra di Juric sale a quota 7, il Genoa va a 4 punti con una gara da recuperare. (ANSA).