Successo per 'Veleziana 2020', 190 maxi yacth in laguna

VENEZIA, 18 OTT - Una festa della vela, con 190 maxi yacht e altre imbarcazioni d'altura a darsi battaglia in laguna, ha concluso oggi a Venezia la stagione nautica nazionale. La 'Veleziana 2020', appuntamento clou dopo la sospensione della 'Barcolana' per il maltempo, ha visto il successo della "Portopiccolo" di Claudio Demartis nella categoria maxi 'over all'. E' stata la 13/a edizione della regata organizzata dal club nautico "Compagnia della Vela".

Iscritte 90 imbarcazioni, da crociera e agonistiche, di varie categorie, soprattutto italiane, date le restrizioni del Covid, ma anche croate e inglesi. Straordinario stamane il colpo d'occhio sulla laguna, per questa competizione sportiva che ha coinvolto mille persone solo per gli equipaggi.

"È la regata d'altura che Nel 202 in tutta Italia ha avuto il maggior numero di partecipanti - ha detto - il vicepresidente del club nautico veneziano, Sergio Trevisanato - un successo straordinario, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. La Compagnia della Vela si conferma così un punto di riferimento per la nautica locale e nazionale".

Alla manifestazione hanno preso parte tre categorie di imbarcazioni, dai 6 metti fino alla categoria Maxi (sopra i 16 metri).

Per "Portopiccolo-Prosecco Doc" si è trattato di un bis, dopo aver vinto proprio ieri la manifestazione 'Venice Hospitality Challenge'.