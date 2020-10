Giro: Ganna vince 14/a tappa, Almeida sempre in rosa

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il campione del mondo della specialità Filippo Ganna ha vinto la 14/a tappa del Giro d'Italia, una cronometro in linea da Conegliano a Valdobbiadene, lungo 34,1 km, coprendo la distanza in 42'40". Al secondo posto l'australiano Rohan Dennis a 26", terzo lo statunitense Brendon McNulty a 1'09". Il portoghese Joao Almeida, sesto, ha conservato la maglia rosa. In classifica generale Almeida, oggi sesto nella cronometro, ha guadagnato su tutti i più diretti inseguitori. Infatti adesso il portoghese ha 56" di vantaggio sull'olandese Wilco Kelderman e 2'11" sullo spagnolo Pello Bilbao, che sono sempre secondo e terzo. Al quarto posto, dopo la bella prova di oggi, è salito l'americano Brandon McNulty, a 2'23" da Almeida, mentre Vincenzo Nibali è quinto, e migliore degli italiani, a 2'30" dal leader. (ANSA).