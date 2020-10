Giro: Ganna grande protagonista,'non era nei miei programmi'

(ANSA) - TREVISO, 17 OTT - È un Filippo Ganna pacato e sorridente quello che commenta a caldo, ai microfoni della Rai, il trionfo nella cronometro Conegliano-Valdobbiadene del Giro, la 14/a tappa denominata 'del Prosecco'. "Sono soddisfatto- ha detto Ganna, alla sua terza vittoria in questa edizione della corsa rosa - non era nei programmi iniziali un Giro così da protagonisti, ma poi il forfait del nostro capitano ha aperto altri scenari". Il trionfo di oggi il neo campione del mondo di cronometro lo vuole dividere con i compagni di team. "Questa vittoria - ha aggiunto Ganna - la voglio dividere con la mia squadra, in questi giorni siamo riusciti ad andare tutti bene" .

