Giro: Almeida, io bene? I conti si faranno alla fine

(ANSA) - TREVISO, 17 OTT - È un Joao Almeida quasi sorpreso quello che commenta la propri performance nella crono del Prosecco al Giro d'Italia, che gli ha permesso di rafforzare il primato in classifica generale. "È stata buona cronometro - dice il portoghese -. Oggi si conclude la seconda settimana e domani ci aspetta una tappa di montagna molto difficile. Ma io dico che i conti si faranno solo alla fine, a Milano". "Onestamente, oggi non pensavo di aumentare il vantaggio in classifica - dice ancora il portoghese -, in particolare nei confronti di Kelderman. Anzi, ero convinto di perdere terreno. Ecco perché sono felice della mia prova. Ora assieme ai miei compagni di squadra viviamo alla giornata, e vedremo di far bene anche se nell'ultima settimana ci saranno tante insidie". (ANSA).