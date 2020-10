Torna l'acqua alta, Mose ancora a difesa Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 14 OTT - Archiviata con successo la 'prima' con l'acqua alta di sabato 3 ottobre, il Mose tornerà a sollevarsi domani per proteggere Venezia da una nuova punta di marea, +135 centimetri, attesa per le 10.40. L'ordinanza della Capitaneria per il blocco della navigazione in laguna è pronta, e tutto dovrebbe prendere il via alle 8 di domani. Il Provveditorato alle Opere pubbliche - che con la struttura del Commissario straordinario sovrintendente alle operazioni - ha monitorato le carte meteo a lungo, poi, pur con un'incertezza sul picco, che potrebbe fermarsi più in basso, ha deciso che le 78 paratoie alle 3 bocche di porto si alzeranno per fermare l'ingresso del mare in laguna. Da stanotte il maltempo, dalla Francia si sposterà verso l'Italia. Sull'Adriatico è atteso un mix di venti di scirocco e bora. Se dovesse prevalere il primo, sommandosi ad un contributo di marea astronomica di +80, i 135 centimetri saranno raggiunti facilmente. L'obiettivo di domani dovrebbe essere di mantenere la quota di salvaguardia in laguna intorno al metro sul medio mare. In questa ipotesi Piazza San Marco verrebbe comunque coperta da un velo d'acqua, ma gran parte della città si risparmierebbe l'alta marea. (ANSA).