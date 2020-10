Influenza: Veneto ha acquistato 1,35 mln dosi vaccino

(ANSA) - VENEZIA, 08 OTT - Il Veneto ha già acquistato attraverso l'Azienza sanitaria Zero 1.350.000 dosi di vaccino anti-influenzale. con una spesa di oltre 8 milioni di euro. La Regione - spiegano fonti della sanità - è stata anche quest'anno la prima in Italia ad effettuare gli acquisti degli anti-influenzali, già durante l'estate. La gara è ancora aperta, per eventuali nuovi ordini. Vi è quindi la garanzia della vaccinazione per le categorie a rischio (come i sanitari, gli operatori delle case di riposo, gli addetti ai trasporti pubblici)I La Regione ha inoltre dato alle farmacie un primo stock di 35mila dosi, che arriveranno a 68mila - stessa cifra del 2019 - con una seconda fornitura nel corso dell'inverno; quota ben superiore all'1,5% per le farmacie sul totale imposto dal Governo alle Regioni. (ANSA).