Gay aggrediti Padova: 5 denunce, esclusa aggravante omofoba

(ANSA) - PADOVA, 07 OTT - La Procura della repubblica di Padova ha escluso l'aggravante di matrice omofoba all'aggressione del 19 settembre scorso in cui sono rimasti feriti tre ragazzi, due dei quali omosessuali.

I carabinieri hanno individuato cinque aggressori e li hanno denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Stando alle indagini, coordinate dal pm Sergio Dini, l'agguato ai due gay sarebbe l'apice di una serie di schermaglie tra due gruppi di ragazzi che si sarebbero provocati a vicenda tutta la sera, fino ad arrivare al pestaggio avvenuto in via VIII febbraio, dove i tre sono stati aggrediti. Uno di essi era rimasto ferito alla testa, ed è stato necessario il suo trasporto in ospedale.

A motivare il pestaggio, secondo gli investigatori, ci sono senza dubbio motivi futili ma a spingere i cinque denunciati non sarebbe stato, come era parso inizialmente, l'odio nei confronti degli omosessuali. I cinque, individuati con le telecamere di sorveglianza e grazie anche a testimonianze, hanno tutti tra 20 e 25 anni, più un uomo di 54 anni con alle spalle una denuncia per maltrattamenti. Agli archivi delle forze dell'ordine non risulta che i cinque facciano parte di gruppi politicamente schierati. (ANSA).