Borsa: Franchi Marmi e Labomar al debutto oggi su Aim

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Franchi Umberto Marmi, specializzata nel marmo di Carrara e Labomar, attiva negli integratori alimentari, debuttano oggi su Aim, il mercato alternativo dei capitali di Piazza Affari. Si tratta della decima ammissione da inizio anno. Nel caso di Franchi Umberto Marmi è la 22/a operazione condotta tramite Spac, le società si scopo finalizzate alla quotazione di un'azienda. A condurla è stata TheSpac, promossa e presieduta da Marco Galateri di Genola. Quanto a Labomar, fondata e guidata da Walter Bertin, è la 31/a società del programma Elite a quotarsi su Aim. Per entrambi i titoli il tradizionale suono della campanella è avvenuto al di fuori di Palazzo Mezzanotte, per evitare assembramenti al chiuso. Contrastato l'andamento delle due matricole, la prima in calo dello 0,32% a 10,06 euro, la seconda in rialzo del 20,02% a 7,2 euro. Con le due nuove ammesse, sale a 129 società l'intero paniere di Aim. (ANSA).