Mose: acqua alta, ma Piazza San Marco all'asciutto

(ANSA) - VENEZIA, 03 OTT - Piazza San Marco è al'asciutto: l'entrata in funzione del Mose ha permesso al salotto di Venezia di evitare il fenomeno dell'acqua alta, che invece si è misurato in mare,. IIl Mose è chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree del Comune. Mentre alla Diga Sud del Lido si misuravano 119 centimetri, a Punta Salute, in città, il livello sul medio mare era di 69. (ANSA).