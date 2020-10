Coronavirus: Veneto, +276 contagi e 4 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 03 OTT - Sono 276 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 28.363 infetti dall'inizio dell'epidemia. Vi sono anche 4 vittime, che fanno alzare il numero totale dei morti a 2.193. Lo afferma il bollettino della Regione.

Salgono i ricoverati nei reparti non critici, 242 (+8), mentre scendono a 28 (-1) i pazienti in terapia intensiva.

(ANSA).