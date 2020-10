Coronavirus: Veneto,+191 contagi e 6 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - Sono 195 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 28.087 infetti dall'inizio dell'epidemia. Si registrano anche 6 vittime in più rispetto a ieri; il dato totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.189.

Lo afferma il bollettino della Regione. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.858, di cui 2.808 positivi al virus, 176 quelli con sintomi. Cala il numero dei ricoverati nei reparti non critici, 234 (-7), mentre resta invariato, 29, quello dei pazienti in terapia intensiva. (ANSA).