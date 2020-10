Mostre: Van Gogh a Padova, sindaco "sogno che si realizza"

(ANSA) - PADOVA, 01 OTT - Questa mostra è un sogno che si realizza". Così il sindaco di Padova, Sergio Giordani, nella conferenza stampa di presentazione di "Van Gogh, i colori della vita", la mostra che aprirà i battenti domani 2 ottobre al centro culturale San Gaetano. La rassegna resterà aperta fino all'11 aprile 2021. "Ad un certo punto ho pensato che questa mostra non si sarebbe fatta, ma la determinazione di Marco Goldin (Linea d'Ombra) curatore della mostra, ci ha fatto arrivare fino a qui: Goldin si è assunto un rischio altissimo, la mostra si farà in modo sicuro perché Padova è una città sicura, sono orgoglioso di questa iniziativa". "Ho sempre messo la passione per l'arte al primo posto - ha detto il curatore, Marco Goldin -. Teoricamente questa mostra avrebbe dovuto portare al museo 400mila persone, purtroppo il Covid non ci permetterà di superare le 100mila, ma va bene lo stesso. E' un disastro dal punto di vista imprenditoriale, ma una gran fortuna per i visitatori che potranno vedere le opere con tranquillità". (ANSA).