Aggredito avv. Piero Longo a Padova, 3 arresti

(ANSA) - PADOVA, 01 OTT - Tre persone sono state arrestate per un'aggressione ai danni del professor Piero Longo, avvenuta la notte scorsa sotto l'abitazione del professionista, a Padova.

Secondo una prima ricostruzione, verso le 23.30 i tre - due uomini e una donna - hanno suonato a casa di Longo chiedendogli di scendere; l'avvocato si è presentato davanti a loro con una pistola. I due lo avrebbero aggredito e lui si sarebbe difeso sparando due colpi in aria.

Sono stati gli aggressori a chiamare il 113 per denunciare la minaccia a mano armata. L'avvocato, già parlamentare di Forza Italia e legale di Silvio Berlusconi, ha avuto 20 giorni di prognosi. Nei confronti degli aggressori è ipotizzato il reato di lesioni aggravate (ANSA).