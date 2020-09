Mose:definite regole emergenza, con +130 cm barriere su

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Il Provveditorato ai Lavori Pubblici ha approvato la procedura di emergenza per il sollevamento del Mose. In questa che resta la fase dei test funzionali - dice all'ANSA il Provveditore Cinzia Zincone - è stato confermato che "le barriere potranno essere alzate dalla misura di 130 cm sul medio mare". Potrebbe accadere già sabato, quando a Venezia è prevista un'acqua alta su questi livelli. La decisione di alzare le paratoie spetta al Commissario straordinario, Elisabetta Spitz, e allo stesso Provveditore. "Al momento la previsione del nostro centro - aggiunge Zincone - e proprio 130 centimetri. Dovremo monitorare, fino al limite di 6 ore dall'evento (tempo tecnico di chiusura delle bocche di porto), perchè dopo la procedura non è modificabile". (ANSA).