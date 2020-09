Sostenibilità: 62% aziende Nordest ci sta già lavorando

(ANSA) - VENEZIA, 29 SET - Sostenibilità e acquisti 'verdi' non sono solo temi 'main stream' nel dibattito sul clima , ma campi d'azione sui quali le imprese del Nordest, ed anche la Regione Veneto, sono già impegnate. Una ricerca del Cuoa Business School e Fondazione Nord Est (anno 2019) ha rilevato che negli ultimi 3 anni il 62% delle imprese ha intrapreso almeno 5 politiche volontarie legate alla sostenibilità ambientale; tra queste spiccano il risparmio energetico e la riduzione dei consumi (65%); gli investimenti in tecnologie e attrezzature rispettose dell'ambiente (63%); la riduzione degli imballaggi (54%); la riduzione dei rifiuti (57%). Dati emersi oggi durante la prima giornata del "Compraverde BuyGreen", forum regionale giunto alla quarta edizione. Si tratta di un appuntamento nato per diffondere e valorizzare le migliori esperienze di processo e di prodotto in un'ottica di sviluppo sostenibile. Consegnati anche i premi CompraVerde Veneto, riconoscimenti che valorizzano le "migliori pratiche" adottate sia dalle stazioni appaltanti pubbliche, sia dalle imprese in tema di sostenibilità. (ANSA).