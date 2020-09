Coronavirus: Veneto, +159 nuovi casi e 3 morti

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - Continua l'aumento a tre cifre dei nuovi casi di Coronavirus in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 159 contagiati in più, portando il totale a 26.973.

Gli attuali soggetti positivi sono 3.490, e si registrano 3 nuovi decessi, con il totale a 2.176. Aumenta leggermente (+4) il numero dei ricoverati in ospedale, in totale 204 di cui 148 positivi; stabili le terapie intensive, con 26 ricoverati di cui 21 positivi.

Scende infine il numero delle persone in isolamento, 8.951 (-363) di cui 2.274 (-40) positive. (ANSA).