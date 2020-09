Basket: partnership Reyer Venezia-Avis per donazione sangue

(ANSA) - VENEZIA, 26 SET - Nuova partnership all'insegna della donazione tra l'Avis provinciale di Venezia e la Reyer, la squadra di basket che milita nella lega di serie A. I giocatori della Reyer si sono resi disponibili a lanciare un messaggio per la donazione del sangue in occasione della prima partita di campionato, domani 27 settembre, con l'Happy Casa Brindisi. Sul maxischermo del Palasport sarà trasmesso un video nel quale Stefano Tonut vestirà i panni di testimonial Avis. "Nella vita come nel basket bisogna fare gioco di squadra - dirà Tonut, indossando una t-shirt Avis— Segna con noi e fai vincere la vita". "Promuovere Avis per Reyer è quasi un dovere - spiega Paolo Bettio, responsabile marketing Umana Reyer - Abbiamo la fortuna di avere anche un pubblico giovane e sono proprio loro che vogliamo sensibilizzare sull'importanza della donazione del sangue". (ANSA).