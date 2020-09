Incidenti stradali: scontro tra 4 auto in A4

(ANSA) - TRIESTE, 23 SET - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 7 sul Raccordo Autostradale RA13 in direzione Venezia, subito fuori dalla Galleria Carso, in cui sono rimasti coinvolti quattro autoveicoli.

Gli occupanti delle auto sono stati presi in cura dal personale del 118 e trasportati precauzionalmente all'ospedale per accertamenti.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno dovuto utilizzare il divaricatore oleodinamico per estrarre una persona da un'autovettura.

Il raccordo autostradale 13 'A4-Trieste' è rimasto chiuso per alcune ore e il traffico temporaneamente deviato allo svincolo di Padriciano.

Sul posto hanno operato anche la Polizia stradale e il personale dell'Anas. (ANSA).