Elezioni: Veneto, affluenza referendum sopra il 51%

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - Il Veneto presenta finora dati di affluenza alle urne nettamente superiori alla media italiana, circa 11 punti lo scarto con il resto del Paese nell'ultima rilevazione disponibile - ieri alle 23 - per il referendum sul taglio dei parlamentari: 51,04% in Veneto contro una media del 40,2%. Alto anche il numero di votanti per le Regionali (sempre alle 23 di ieri): 46,13%, contro il 41,37% del dato medio rilevato dal Viminale in 4 delle 7 regioni (Campania, Liguria, Puglia e Veneto) in cui si vota. (ANSA).