Roma, Fonseca: "Dzeko in panchina? Ho voluto preservarlo"

(ANSA) - VERONA, 19 SET - Tiene banco, nel dopopartita del Bentegodi, dove è andata in scena Verona-Roma, il mancato utilizzo di Edwin Dzeko, rimasto in panchina per tutta la durata del match. Tante le occasioni fallite dai giallorossi, soprattutto nella prima frazione. Ma l'allenatore dei giallorossi, Paulo Fonseca, dribbla abilmente le domande. "Non possiamo dire come sarebbe andata con Dzeko in campo - spiega -.

Penso che abbiamo disputato un ottimo primo tempo, fallendo 4-5 occasioni da gol. Nella ripresa abbiamo sbagliato sui palloni di rilancio, è difficile così avere il possesso. Nel finale abbiamo finito in crescendo, creando altre occasioni. Se avessimo segnato subito la partita sarebbe stata diversa. La squadra ha svolto tre settimane difficili di preparazione, ma sta bene fisicamente. Nel secondo tempo non siamo riusciti a controllare come volevamo, ma abbiamo finito la partita nella loro metacampo. E' stata una settimana molto difficile per Dzeko. Io ho fatto questa scelta per preservarlo principalmente. Non c'era bisogno di metterlo in campo questa sera". In casa Verona parla il vice dello squalificato Ivan Juric, Matteo Paro. "Abbiamo disputato una grande partita contro una squadra fortissima. Credo che i ragazzi, considerando la situazione vissuta con tanti infortunati, si siano superati. Il nostro è un gruppo che va rinforzato, l'allenatore lo ha detto e la società lo sa molto bene. Abbiamo iniziato bene, ma la strada da fare è lunga". (ANSA).