Restaurato murales Random imbrattato a Padova

E' stato restaurato a Padova a tempo di record il graffito del writer Kenny Random, che era stato imbrattato da anonimi con una scritta a spray rosa "No Privileges", atto interpretato come un riferimento alla sentenza di un Tribunale Ue che ha negato i diritti d'autore a Banksy.

A eseguire il restauro, nella giornata di ieri - riferisce il titolare del negozio sul cui edificio è il dipinto - è stato un cinquantenne padovano (che non ha rivelato la propria identità) il quale, armato di bombolette, ha tolto interamente la scritta rosa, riportando alla luce il nero dei due innamorati che si baciano con fiori rossi.

Tuttavia, tra gli ammiratori del writer, c'è già chi ha sollevato qualche critica sia sulla necessità del restauro su un'opera di strada, sia per il risultato che, inevitabilmente, ha cambiato un po' le caratteristiche cromatiche del murales.

