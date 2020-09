Coronavirus: Veneto, 186 nuovi contagi, 5 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - In Veneto si registrano 186 nuovi contagi da Coronavirus, rispetto a ieri, con il totale che arriva a 25.609 e 5 nuovi decessi, che porta il totale a 2.158.

Lo riporta il bollettino regionale.

Gli attuali positivi sono 3.045, +36 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare si trovano 7.806 persone (+234), di cui 160 positive (+1). I ricoverati nei reparti non critici sono 176 (+9), di cui 125 positivi (+10); nelle terapie intensive vi sono 17 pazienti (+1) di cui 10 (+2) positivi. (ANSA).