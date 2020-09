Musei: Venezia rilancia "Dorsoduro Museum Mile"

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - Gallerie dell'Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Palazzo Grassi-Punta della Dogana rilanciano il "Dorsoduro Museum Mile", percorso che raccoglie le istituzioni culturali che hanno sede nel sestiere veneziano di Dorsoduro.

L'itinerario, ideato nel 2015, accoglie il visitatore in un circuito lungo poco più di un miglio che attraversa Dorsoduro, zona tra il Canal Grande e il canale della Giudecca, facendolo viaggiare lungo otto secoli di storia dell'arte mondiale: dai capolavori della pittura veneziana medievale e rinascimentale delle Gallerie dell'Accademia, ai protagonisti della scena dell'arte contemporanea esposti a Punta della Dogana, passando per le storiche case-museo di Vittorio Cini e di Peggy Guggenheim, che ospitano le collezioni di questi grandi mecenati.

La prima iniziativa riguarda sconti speciali per i visitatori dei musei del circuito: dal 18 settembre sarà sufficiente esibire un biglietto di una delle istituzioni per avere accesso alle altre a tariffe esclusive. (ANSA).